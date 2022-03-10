Глава Крыма поддержал государственное регулирование цен на социально значимые товары

Глава Крыма Сергей Аксёнов полагает, что "попытки спекулировать и наживаться на завышении цен в такой сложный период недопустимы", и эту "крысиную возню" надо пресекать самым решительным образом. Кроме того, губернатор полуострова поддержал государственное регулирование цен на социально значимые товары.

"Сейчас главная задача – удержать цены в разумных пределах, особенно на товары первой необходимости. Мониторинг, который проводится должностными лицами местных администраций, не всегда правдивый, поэтому будем ужесточать контроль. В ближайшее время будут налажены дополнительные поставки сахара, гречки и риса из других регионов нашей страны. Полностью поддерживаю предложения о принятии мер по государственному регулированию цен на социально значимые товары, хотя бы на время", - написал в своём Telegram Аксёнов.

Напомним, сегодня в Госдуме в связи с обсуждением роста цен на социально значимые товары вспоминали стихи Маршака и обсуждали разницу между словами "спекуляция" и "коррекция". Перед заседанием о проблеме высказался спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Он отметил, что "искусственно повышать цены, прикрываясь санкциями, недопустимо".

"Поступает много обращений по поводу роста цен. Вопросы касаются, прежде всего, продуктов питания, стоимость которых в ряде регионов увеличилась почти вдвое. Также выросли цены на детское питание, подгузники и лекарства. У всех есть понимание: в условиях ограничительных мер, введённых в отношении нашей страны, некоторые товары могут дорожать. Например, за счёт повышения курса валюты или перебоев в поставках из других государств", - написал в своём Telegram политик.

Когда речь идёт о продукции, которая производится и потребляется в России, искусственно повышать цены, прикрываясь санкциями, недопустимо.

"По имеющейся информации, поставщики располагают необходимыми запасами товаров, дефицита нет. В этом случае рост цен носит необоснованный характер. Сегодня на пленарном заседании Госдумы обсудим этот вопрос с участием главы Федеральной антимонопольной службы. Планируем провести анализ всей цепочки – от производства до продажи товаров – с целью выявления фактов необоснованного роста цен. Наживаться на людях недопустимо, за такое необходимо наказывать", - отметил Володин.