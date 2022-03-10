10 Марта 2022
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Экономика Москва
Макдоналдс (2013) | Фото:

Москва выделит 500 млн рублей на создание сети фастфудов вместо "Макдоналдс"

Столичные власти считают, что в Москве можно в срок до года воссоздать сеть ресторанов быстрого питания "Макдоналдс". Точнее, создать российский аналог уходящего с рынка американского предприятия. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он сообщил, что город выделит 500 млн руб. на создание такой сети быстрого питания. По мнению мэра, отечественные сети в срок от полугода до года могут заместить в Москве всю сеть "Макдоналдс", которая состояла из 250 ресторанов.

"Продукты на 99% всё равно приходят от российских поставщиков", - заявил градоначальник.

Теги: макдоналдс, москва, сергей собянин, замещение, фастфуд



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