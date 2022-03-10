Собянин объявил об антикризисных мерах на 2022 год

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о мерах поддержки, которые в условиях кризиса власти города окажут бизнесу и горожанам.

Так, 7 млрд руб. будет выделено на субсидирование кредитов бизнесу, выдаваемых при условии сохранения рабочих мест.

Пострадавшим предприятиям и организациям будет предоставлена отсрочка до шести месяцев по уплате текущих арендных платежей за имущество, находящееся в городской собственности;

На 2022 год установлен мораторий на повышение арендных ставок в отношении земельных участков и объектов нежилого фонда;

По заказам в интересах города будет увеличено авансирование до 70% и предусмотрена возможность пересмотра стоимости контрактов в случае обоснованного изменения цен из-за удорожания материалов и снижения курса рубля.