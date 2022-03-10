Правительство РФ утвердило список товаров и оборудования, которые теперь нельзя вывозить из страны

Правительство России определило перечень товаров и оборудования, "временно запрещенных к вывозу из страны". В него вошло более 200 наименований товаров, в том числе железнодорожные вагоны и локомотивы, контейнеры, турбины, станки для обработки металла и камня, мониторы, проекторы, пульты и панели.

В кабмине назвали эту меру "необходимой для обеспечения стабильности на российском рынке" и объявили, что она будет действовать минимум до конца 2022 года.

В перечень вошло технологическое, медицинское, телекоммуникационное оборудование, транспортные средства, сельхозтехника и электрическая аппаратура.

"Вывоз этих товаров временно ограничен во все зарубежные страны, за исключением государств – членов ЕАЭС, Абхазии и Южной Осетии. В отношении последних будет действовать порядок вывоза, который подразумевает, что разрешения на вывоз товаров в страны ЕАЭС, Абхазию и Южную Осетию будут выдаваться Минсельхозом, Минтрансом, Минпромторгом, Минцифры и Минприроды", - говорится в сообщении правительства.

Также до конца года ограничен вывоз из России некоторых видов лесоматериалов в "государства, совершившие недружественные действия", по утвержденному перечню.