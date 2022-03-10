Суд отменил решение о признании "Проинвестбанк" несостоятельным

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции о признании "Проинвестбанк". Об этом сообщает "РБК Пермь" со ссылкой на экс-председателя правления банка Александра Воронцова.

Это решение могут использовать для того, чтобы попытаться вернуть лицензию банку.

"Главным аргументом ЦБ при отзыве лицензии у банка было то, что в отношении "Проинвестбанка" вводится процедура банкротства. Теперь это решение суда является весомым аргументом при споре о возврате лицензии", - приводит издание слова Воронцова.

Кроме того, защита "Проинвестбанка" предоставила пять доказательств нарушения закона со стороны временной администрации, которые принял суд. Важнейшим из них был результат судебной экспертизы.

Напомним, 23 апреля 2021 года Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АКБ "Профессиональный инвестиционный банк".

Сообщалось, что такое решение принято по двум причинам. Во-первых, "учреждение занижало величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности, а также завышало стоимость имущества в целях искусственного улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения". Во-вторых, по данным ЦБ, банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России. Из-за этого регулятор в течение года неоднократно применял к нему различные санкции, в том числе ограничения на привлечение денег вкладчиков.

Значительную долю активов банка составляли ссудная задолженность, а также имущество, не используемое в основной деятельности. На фоне ухудшения качества кредитного портфеля "Проинвестбанк" искусственно поддерживал величину капитала для обеспечения формального соблюдения пруденциальных норм деятельности.

На 1 декабря текущего года пассивы банка составляли чуть больше 1,3 млрд руб., а активы лишь 1,219 млрд руб. Занижение резервов касается 22 заемщиков Проинвестбанка с общей суммой задолженности более 510 млн руб. После переоценки рисков невозврата, ЦБ предписал сформировать по этим ссудам резерв на сумму более 322 млн руб.