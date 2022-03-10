10 Марта 2022
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Происшествия Свердловская область
полиция, полицейская машина, Екатеринбург (2018) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге разбойник с арматурой напал на цветочный павильон

В Екатеринбурге задержали молодого человека, подозреваемого в дерзком нападении на павильон цветов на Сортировке.
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Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, преступление было совершено еще 21 февраля: посреди ночи неизвестный в маске вошел в помещение торгового зала на улице Таватуйская. Налетчик достал арматуру и, угрожая продавцу, потребовал денег. Испугавшись, реализатор взяла из кассы около 10 тысяч рублей выручки и передала незваному гостю. Затем тот поспешил скрыться, а женщина нажала тревожную кнопку. Задержать злоумышленника по "горячим следам" не удалось.

Прибывшая на место следственно-оперативная группа территориального ОВД изъяла запись с камеры видеонаблюдения, а также следы пальцев рук налетчика. В дальнейшем сыщикам удалось установить личность подозреваемого и задержать: им оказался нигде не работающий и ранее не судимый 26-летний молодой человек. Он уже дал признательные показания.

Возбуждено уголовное дело о разбое, в настоящее время оперативники проверяют нападавшего на причастность к другим преступлениям. Задержанному грозит до 10 лет лишения свободы.

Теги: разбой, павильон, цветы, полиция, Екатеринбург



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