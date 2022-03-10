РАНХиГС готова принять на обучение студентов-беженцев из ДНР и ЛНР

Президентская академия РАНХиГС и ее филиалы готовы принять на обучение студентов из ДНР и ЛНР, прибывших в РФ. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе вуза, добавив, что для этого была создана специальная комиссия по переводам и восстановлениям, которая каждую неделю будет рассматривать заявления и издавать приказы о зачислении и переводе.

"Каждый студент, которому пришлось покинуть свое место жительства и прервать обучение в вузе, может обратиться в Президентскую академию. Все обращения будут рассматриваться в индивидуальном порядке. Многие молодые люди были вынуждены резко изменить образ жизни, и для нас важно предоставить каждому из них возможность получить образование и создать условия для полноценной профессиональной реализации", – подчеркнул ректор Президентской академии Владимир Мау.

Он также отметил, что при подаче заявления направление подготовки не имеет значения - все документы будет рассматривать единая комиссия.

В то же время Северо-Кавказский институт-филиал РАНХиГС в городе-курорте Пятигорске также заявил о возможности принять беженцев к себе на обучение. По словам директора филиала и члена Общественной палаты РФ Азамата Тлисова, все условия в вузе созданы по образовательным стандартам, а потому о качестве обучения переживать не придется.

"Если будет принято решение рабочей комиссией Академии о зачислении, студенты из ДНР и ЛНР смогут также ими воспользоваться. Для них будут определены базы практик с учетом пожеланий, что обеспечит закрепление необходимых навыков и компетенций, требуемых в дальнейшем при трудоустройстве", – заявил Азамат Тлисов.