СМИ: Гендиректор "Аэрофлота" может уйти в "Почту России"

СМИ узнали о судьбе гендиректора "Аэрофлота" Михаила Полубояринова. На прошлой неделе появились слухи о том, что он оставил свой пост и уехал за границу. На фоне таких сообщений президент России Владимир Путин посетил учебный центр перевозчика, правда, с руководством не встречался (по крайней мере, на камеру). В компании опровергали слухи, но через пресс-службу, а не словами самого Полубояринова. Масла в огонь добавляла ситуация с "Победой" – лоукостер входит в группу "Аэрофлот, и на минувшей неделе он оказался фактически обезглавлен: свои посты покинули генеральный директор и летный директор.

И вот Полубояринов нашелся. По данным источников РБК, топ-менеджер все же уходит в отставку. Но, якобы, не уезжает за границу, а может перейти в "Почту России" заместителем гендиректора.

По словам источников, его место займет глава авиакомпании "Россия" (также входит в группу "Аэрофлот") Сергей Александровский, который недавно был также назначен заместителем самого Полубояринова и уже фактически работает в статусе и.о. гендиректора "Аэрофлота".

Полубояринов занял пост главы "Аэрофлота" в 2020 году, после того как прежний руководитель Виталий Савельев был назначен министром транспорта РФ. При этом экс-министр Евгений Дитрих тогда ушел на должность главы лизинговой компании ГТЛК, которой раньше руководил Полубояринов – такая тройная ротация.

"Аэрофлот" из-за санкций столкнулся с небывалым давлением. Компания по действующему законодательству должна отдать иностранным лизингодателям свои иностранные самолеты. При этом все иностранные рейсы отменены: либо закрыто небо, либо есть риск конфискации самолетов (а чаще всего – и то, и другое).