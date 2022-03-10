В Харькове мог быть убит экс-глава МВД Украины Арсен Аваков

В Харькове, предположительно, убит экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

По данным источника издания "Readovka", это произошло несколько дней назад.

Считается, что гуманитарный кризис в Харькове усугубил именно Аваков, благодаря недавнему приезду которого в город расстрелы беженцев стали массовыми. По некоторым данным, с ним прибыли новые отряды украинских националистов, также пришло оружие и деньги для тех, кто боролся с местным населением.

Аваков занимал пост главы МВД Украины в 2014-21 гг. Он - один из двух министров, сохранивших должность после ухода Петра Порошенко и избрания Владимира Зеленского. В июне 2021 г. в Верховной Раде был зарегистрирован проект постановления об увольнении Арсена Авакова. Его подписали 55 депутатов. 13 июля 2021 г. подал в отставку.

Обновлено в 15.00 мск: Аваков записал видео и опроверг свою гибель.