Сайт челябинской мэрии подвергся хакерской атаке

Сайт администрации Челябинска подвергся массированной DDoS-атаке, сообщили Накануне в пресс-службе мэрии.

Это приводит к сбоям в его работе. В настоящий момент сайт восстанавливают.

Горожанам рекомендовали подписаться на официальные аканты мэрии в соцсетях, чтобы оставаться в курсе событий в жизни города.

Ранее оказались взломаны сайты крупных российских СМИ. Среди изданий, попавших под атаку – ТАСС, "Известия", Фонтанка, "Коммерсантъ", РБК. Также киберзлоумышленники устроили атаки на сайты Федеральной антимонопольной службы России, Минкульта, Минцифры и Роскомнадзора.