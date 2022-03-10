Сайт челябинской мэрии подвергся хакерской атаке
Сайт администрации Челябинска подвергся массированной DDoS-атаке, сообщили Накануне в пресс-службе мэрии.
Это приводит к сбоям в его работе. В настоящий момент сайт восстанавливают.
Горожанам рекомендовали подписаться на официальные аканты мэрии в соцсетях, чтобы оставаться в курсе событий в жизни города.
Ранее оказались взломаны сайты крупных российских СМИ. Среди изданий, попавших под атаку – ТАСС, "Известия", Фонтанка, "Коммерсантъ", РБК. Также киберзлоумышленники устроили атаки на сайты Федеральной антимонопольной службы России, Минкульта, Минцифры и Роскомнадзора.