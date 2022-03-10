10 Марта 2022
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Происшествия Челябинская область
Киберпреступность (2017) | Фото: jingyan.baidu.com

Сайт челябинской мэрии подвергся хакерской атаке

Сайт администрации Челябинска подвергся массированной DDoS-атаке, сообщили Накануне в пресс-службе мэрии.

Это приводит к сбоям в его работе. В настоящий момент сайт восстанавливают.

Горожанам рекомендовали подписаться на официальные аканты мэрии в соцсетях, чтобы оставаться в курсе событий в жизни города.

Ранее оказались взломаны сайты крупных российских СМИ. Среди изданий, попавших под атаку – ТАСС, "Известия", Фонтанка, "Коммерсантъ", РБК. Также киберзлоумышленники устроили атаки на сайты Федеральной антимонопольной службы России, Минкульта, Минцифры и Роскомнадзора.

Теги: администрация Челябинска, сайт,



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