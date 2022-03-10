Госдума приняла во втором чтении изменившийся концептуально законопроект о ДЭГ

Госдума во втором чтении - "под шумок" от антисанкционных и других громких законопроектов - приняла документ о дистанционном электронном голосовании (ДЭГ).

Между тем, ко второму чтению документ авторства "единоросса" Дмитрия Вяткина "распух" и превратился из 6-страничного в 160-страничный. При этом из внесенных ко второму чтению 87 поправок к принятию были рекомендованы только 12. По мнению коммунистов, которые продолжили противиться принятию законопроекта, эти поправки концептуально меняют смысл документа, часть из них вообще не имеет никакого отношения к ДЭГ.

Например, как заявил депутат от КПРФ Алексей Куринный, фактически ликвидируется институт членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса. Этот институт позволял оппозиционным партиям организовывать широкое наблюдение на "проблемных" участках, так как такие члены комиссий фактически являлись и наблюдателями. Вяткин заявил, что это неправда: институт такой сохраняется при ЦИК и комиссиях.

Еще одно новшество: партии должны будут сдавать в Минюст не только документы с решениями партийных мероприятий, но и бумаги об их подготовке. Официально это делается для того, чтобы партии не могли проводить "призрачные" партконференции и съезды, а собирали своих сторонников по-настоящему. В реальности это будет означать, что практически любое решение даже региональной конференции (например, о выдвижении какого-то "неправильного" кандидата) может быть легко оспорено государством. Вяткин на эту критику заявил: "Удивительно услышать от КПРФ, что они против такой поправки. Она позволит избежать ненужных конфликтов. Они же сами жаловались, что у них там выдвинут кто-то не тот, это не их кандидат. Ни о каком тотальном контроле здесь речи не идет".

Также была отклонена поправка, запрещающая использовать региональные системы для проведения ДЭГ вроде той, которая использовалась в Москве, поскольку возникает конфликт интересов – разработчиком системы выступает исполнительная власть. Вяткин сказал, что это вопрос, подведомственный ЦИК.