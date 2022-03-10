Южноуральские предприятия получат 1,8 млрд рублей на выпуск строительного стекла и экологичной упаковки

Экспертный совет Фонда развития промышленности одобрил займы двум южноуральским предприятия на 1,8 млрд рублей. "Модерн Гласс" получит 1,6 млрд рублей на реконструкцию производства для выпуска стеклоизделий строительного назначения, а производственная компания "Центр упаковки" – 208,6 млн рублей на организацию производства экологичной упаковки из вторично-переработанного сырья и целлюлозы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минпрома.

Инвестиции в проект "Модерн Гласс" составят 2,2 млрд рублей, будет создано 50 высокопроизводительных рабочих мест. Завод планирует выпускать не менее 3,8 тысяч тонн продукции в год, что позволит заместить до 90% импорта крупноформатных стеклопакетов и стеклоизделий строительного назначения.

Компания "Центр упаковки" организует производственную линию по выпуску экологичных лотков для яиц на 10 ячеек. Планируется выпускать 142 млн упаковок в год. На предприятии будет создано 192 рабочих места.