В Свердловской области отменены все COVID-ограничения, кроме одного

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев изменил свой указ о режиме повышенной готовности в связи с COVID-19.

Как сообщили Накануне.RU в областном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом, документ существенно скорректирован, большой блок ограничительных мер снят. Это стало возможным благодаря снижению заболеваемости ковидом на Среднем Урале за последние дни.

"Сегодня я подписал указ об отмене всех ковидных ограничений, кроме масочного режима. Концертные площадки и другие общественные места могут заполняться полностью. QR-коды теперь не нужны даже для музеев и госучреждений. Ситуация с заболеваемостью позволяет нам пойти на такой шаг. Если она и дальше будет снижаться, мы подумаем и над отменой масок", - сообщил губернатор у себя в Instagram.

Как уточнили в оперштабе, снят запрет на проведение массовых мероприятий, а также ограничения по заполняемости площадок при их организации. Но при этом сохраняются рекомендации для людей в возрасте 60+ и людей с хроническими заболеваниями соблюдать режим самоизоляции. Кроме этого, все работодатели в Свердловской области по-прежнему должны обеспечить исполнение требований санитарной безопасности в помещениях, где работают их сотрудники.

Напомним, что на этой неделе на Среднем Урале впервые с 1 февраля было зарегистрировано менее 3 тысяч зараженных коронавирусом за сутки.