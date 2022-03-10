Медведев поддержал арест и национализацию активов иностранных компаний, "ушедших" из России

Симметричным ответом на отказ иностранных компаний работать в России может стать арест активов и национализация, полагает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его мнению, "прогибаясь под санкциями, они бросают свои коллективы на произвол судьбы".

"Правительство России уже занимается проработкой мер, в число которых входит банкротство и национализация имущества таких иностранных организаций. Первостепенная задача – не допустить, чтобы люди остались на улице, создать новые производства на основе брошенных в панике иностранными инвесторами. Такой подход объективен и справедлив. Какими бы ни были причины исхода, иностранные компании должны понимать, что вернуться на наш рынок будет непросто", - приводит его слова "Единая Россия".

Ранее глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что активы иностранных компаний, уходящих из России, могут быть заблокированы.