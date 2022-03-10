10 Марта 2022
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Общество Свердловская область
кран, вода (2019) | Фото:Накануне.RU

Прокуратура проверит, почему жителям Горноуральского поставляют непригодную для использования воду

После жалоб жителей свердловского поселка Горноуральский в СМИ на холодную воду с неприятным запахом, прокуратура пригородного района организовала проверку. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, внимание будет уделено соблюдению федерального законодательства касательно предоставления коммунальной услуги по водоснабжению.

Напомним, что свердловчане пожаловались на воду из-под крана, которая, по их мнению, совершенно непригодна для использования. После этого к проверке были привлечены сотрудники территориального отдела управления Роспотребнадзора по региону. Решено отобрать пробы воды как в жилых квартирах, так и в образовательных учреждениях.

По результатам проверки прокуратурой будет дана правовая оценка соблюдению требований санитарно-эпидемиологического законодательства и законодательства о бесперебойном снабжении граждан коммунальными ресурсами надлежащего качества. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Теги: прокуратура, Горноулальский, вода, проверка



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