Вместе с аномальными холодами Средний Урал накроет смог

Синоптики объявили предупреждение из-за смога на Среднем Урале.

Как сообщается на официальном сайте Уральского гидрометцентра, с 20 часов 10 марта и до 14 марта на территории Свердловской области ожидаются метеоусловия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. В связи с вероятным появлением смога по всему региону объявляются НМУ первой степени опасности. Отмена предупреждения – с 20 часов 14 марта.

Напомним, также сегодня уральские синоптики предупредили об аномальном похолодании в Свердловской области в ближайшие дни.

Как сообщало Накануне.RU, в конце января смог и едкий запах накрыли Нижний Тагил. В итоге они держались в городе почти неделю. После этого глава Росприроднадзора Светлана Радионова решила разобраться в причинах данного явления.