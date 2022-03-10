10 Марта 2022
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Екатеринбург, аэропорт кольцово, кольцово, туман (2018) | Фото: nakanune.ru

Вместе с аномальными холодами Средний Урал накроет смог

Синоптики объявили предупреждение из-за смога на Среднем Урале.

Как сообщается на официальном сайте Уральского гидрометцентра, с 20 часов 10 марта и до 14 марта на территории Свердловской области ожидаются метеоусловия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. В связи с вероятным появлением смога по всему региону объявляются НМУ первой степени опасности. Отмена предупреждения – с 20 часов 14 марта.

Напомним, также сегодня уральские синоптики предупредили об аномальном похолодании в Свердловской области в ближайшие дни.

Как сообщало Накануне.RU, в конце января смог и едкий запах накрыли Нижний Тагил. В итоге они держались в городе почти неделю. После этого глава Росприроднадзора Светлана Радионова решила разобраться в причинах данного явления.

Теги: смог, предупреждение, синоптики, Средний Урал



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