10 Марта 2022
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Политика В России За рубежом
Сергей Лавров (2021) | Фото: Накануне.RU

Глава МИД РФ не верит в возможность ядерной войны

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после переговоров с главами МИД Турции и Украины ответил на вопросы журналистов. Один из них касался потенциальной возможности ядерной войны.

"Я не хочу в это верить и не верю. Ядерную тему в контексте событий на Украине последних лет вбрасывали представители Запада", - сказал Лавров.

Глава МИД привёл несколько высказывай по теме. Например, "слишком самостоятельную" позицию генсека НАТО Йенса Столтенберга (он, напомнил Лавров, сказал, что при необходимости ядерное оружие может быть размещено на территории восточноевропейских членов альянса) или главы МИД Франции Жан-Ива ле Дриана (чиновник "напомнил России, что у Франции тоже есть ядерное оружие"). Также Лавров уточнил, что информация о якобы готовящемся "нападении" России на Прибалтику или Польшу не соответствует действительности.

Теги: Сергей Лавров, МИД РФ, ядерная война



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