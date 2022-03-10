Властей Перми попросили отложить рассмотрение вопроса о штрафах для безбилетников

В Перми общественники предложили властям отложить резкое повышение штрафов за безбилетный проезд. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, 9 марта состоялся круглый стол, посвященный обсуждению законопроекта, предусматривающего повышение штрафов за безбилетный проезд.

Участие в нем приняли первый заместитель главы администрации города Перми Эдуард Хайруллин, начальник департамента транспорта администрации Перми Анатолий Путин, заместитель председателя Пермской городской думы Максим Спиридонов, депутаты Законодательного собрания края, общественники, крупные пермские перевозчики.

Напомним, ранее Алексей Демкин предложить увеличить штрафы для "зайцев" в общественном транспорте. За первое нарушение безбилетник заплатит не 500 руб., а 2,5 тыс. руб. Штрафы за повторное нарушение планируется увеличить с 1 тыс. до 5 тыс. руб. Кроме того, законопроект предусматривает штраф в 500 руб. для пассажиров, не регистрирующих поездки по безлимитному проездному.

Для тех, кто не прикладывает электронный проездной к валидатору, предусмотрен штраф в 500 руб.

Изменения связаны с переходом общественного транспорта на бескондукторную систему оплаты проезда. В настоящий момент доля безбилетников в общественном транспорте составляет 20%.

Анатолий Путин пояснил, что за счет увеличения штрафов власти Перми намерены обеспечить "разумный сдерживающий эффект от совершения правонарушений".

"Сумма штрафа превышает стоимость безлимитного проездного на месяц. Логика этого законопроекта заключается в том, чтобы человеку было выгоднее купить безлимитный проездной. Главная наша задача – не наказать, а предотвратить правонарушение", – пояснил глава дептранса.

Активист Ростислав Толмачев заявил, что штраф должен быть работающим инструментом, а это возможно только в том случае, если сумма этого штрафа будет стимулировать пассажиров ездить легально и оплачивать проезд.

"Когда предлагают равняться на штрафы в 200 или 100 рублей – это выглядит странным, потому что такие штрафы не работают. Ведь человеку выгоднее оплатить штраф, чем легально платить за услугу. Размер штрафа должен заставить человека вообще никогда не задумываться о совершении правонарушения", – пояснил общественник.

При этом, депутат Пермской гордумы Алексей Медведев отметил, что сейчас в стране сложилась другая экономическая реальность, в которой многие могут остаться без работы и вовсе оказаться "на грани выживания". Он призвал отложить рассмотрение этого вопроса. Отметим, чо ранее краевой профсоюз выступил против этой инициативы.

По словам первого заместителя главы администрации Перми Эдуарда Хайруллина, мнения и предложения, прозвучавшие в ходе круглого стола, будут учтены при доработке проекта.