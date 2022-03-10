Роддом в Мариуполе был базой батальона "Азов", на Западе манипулируют информацией о нём, - Лавров

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после переговоров с главами МИД Турции и Украины ответил на вопросы журналистов.

"На другие страны мы нападать не планируем. Мы и на Украину не нападали. На Украине, - мы объяснили многократно: наступила ситуация, которая создаёт прямые угрозы безопасности РФ. Президент Владимир Путин многократно об этом высказывался. Новые факты, которые вскрываются сейчас, говорят о том, что наступление Украины планировалось на март", - сказал Лавров.

Те, кто накачивает Украину оружием, должны понимать ответственность за свои поступки. После Лаврова спросили, как он может прокомментировать "обстрел во время военной операции роддома в Мариуполе".

"На заседании Совбеза ООН были представлены доказательства, что роддом, о котором вы говорите, был захвачен батальоном "Азов". Это была его база", - сказал Лавров.