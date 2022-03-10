CNN возмущена тем, что китайские СМИ поддерживают Россию

Китайские официальные лица занимают вроде бы нейтральную позицию по вопросу спецоперации России на территории Украины, но китайские СМИ целиком поддерживают Россию и в целом вторят российским СМИ. Об этом пишет CNN.

СNN проанализировало почти 5000 сообщений в социальных сетях из 14 китайских государственных СМИ за первые восемь дней российской спецоперации, размещенных на китайской платформе Weibo, подобной Twitter. Из более чем 300 наиболее распространенных сообщений, каждое из которых публиковалось более 1000 раз, почти половина были классифицированы как явно пророссийские. Треть были антизападными.

Также в Китае освещают проблему американских военных биологических лабораторий на Украине, что не нравится Вашингтону. Призыв официального представителя МИД КНР Чжао Лицзяня к США разъяснить деятельность по биологической милитаризации посмотрели более 200 млн человек в течение нескольких часов, а соответствующий хэштег стал самой популярной темой на Weibo к следующему вечеру.

Приводятся факты цензуры в СМИ антироссийских и проукраинских высказываний западных политиков.

Китаевед Николай Вавилов отмечает, что Китай сейчас демонстрирует беспрецедентно высокую поддержку России, которую ранее не выказывал в отношении никакой другой страны.