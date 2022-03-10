Военный из Челябинской области погиб в ходе специальной военной операции на Украине

Южноуральский военный, младший сержант Данил Василенко погиб в ходе специальной военной операции на Украине. Губернатор Алексей Текслер и правительство региона выразили глубокие соболезнования родным и близким погибшего.

"Мужественный, отважный человек, истинный патриот своей страны, он погиб при выполнении боевой задачи на Донбассе, защищая наш народ и мирную жизнь. Это невосполнимая утрата, и мы скорбим вместе с родными погибшего воина. Вечная слава герою Родины", - сообщили Накануне.RU в областном правительстве.

Семье военнослужащего будет оказана необходимая помощь.

Ранее стало известно о гибели офицера Константина Глушкова, выпускника Челябинского военного танкового училища. Он служил в мотострелковых войсках на юге России.