10 Марта 2022
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Экономика В России За рубежом
(2004) |

ЕС достиг предела возможностей в части финансовых санкций против России

Евросоюз достиг предела возможностей в части финансовых санкций против России.

"Что касается финансовых санкций, конечно, всегда можно идти дальше, но мы уже подошли к границам того, что мы можем сделать. Мы сделали всё, что могли", - сказал в интервью "Franceinfo" глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, его слова приводит РИА Новости.

Речь идет о массивных санкциях, которые привели к падению российской валюты на 40%.

"Это очень тяжёлые санкции, которые лягут тяжёлым бременем на российскую экономику", - добавил глава европейской дипломатии.

Он отметил, что для России болезненными стали санкции, касающиеся запрета на экспорт высоких технологий в промышленном и других секторах экономики.

Теги: Евросоюз, санкции, Жозеп Боррель



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