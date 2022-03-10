В Екатеринбурге задержан курьер по доставке еды, оказавшийся матерым наркодилером

В Екатеринбурге полицейские обнаружили схрон с крупной партией наркотиков. На него силовиков вывел курьер по доставке еды.

Как рассказал Накануне.RU руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, ночью экипаж дорожно-патрульной службы ГИБДД при патрулировании территории на улице Высоцкого заметил мужчину, который при виде полицейских попытался скрыться от них в лесу. Такое поведение автоматически привлекло внимание инспекторов ДПС и началась погоня.

"Преследование было недолгим: 27-летний ранее не судимый уроженец одной из бывших союзных республик, подрабатывавший доставщиком пиццы и роллов в известной фирме, вскоре был задержан. Профессиональное чутье стражей правопорядка не подвело: в сети полицейских, как оказалось, угодил достаточно матерый наркодилер, осуществлявший сбор так называемых закладок вдоль дороги Шарташского парка. При себе у подозреваемого имелся телефон с координатами схронов. Когда сыщики их проверили, то обнаружили в тайнике на автобусной остановке "Пески" около 490 граммов криминального товара.

Чтобы хоть как-то смягчить свою дальнейшую участь, курьер стал сотрудничать с представителями МВД и сам сообщил о местах других тайников. Один из них находился на мусорной площадке на улице Техническая, там полицейские дополнительно изъяли порядка 200 граммов "синтетики", около 5,5 граммов гашиша, несколько электронных весов и фасовочные материалы. Сейчас "торговец смертью" арестован и содержится под стражей в СИЗО до середины апреля", - отметил полковник Горелых.

По его данным, расследование дела, возбужденного следственным подразделением ОП №2 УМВД по Екатеринбургу по статье УК РФ "Покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере" ведет опытный старший следователь полиции, капитан юстиции Тофик Багиров. По сведениям Валерия Горелых, на его счету уже свыше 100 изобличенных наркоторговцев, которые сейчас "отдыхают" в разных учреждениях пенитенциарной системы России.