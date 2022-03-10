В Пермский край самостоятельно приехали 14 беженцев с Донбасса

В Пермский край самостоятельно прибыли 14 беженцев из Донбасса, из них шестеро - дети. Соответствующую информацию сегодня на заседании краевого правительства озвучил вице-премьер Александр Борисов, передает корреспондент Накануне.RU.

Прибывшие разместились у родственников. Из них шесть человек - в Перми, четверо - в Чайковском, двое - в Березниках и еще двое - в Соликамске. Всем переселенцам была оказана материальная помощь. Двум людям помогали психологи, трем — юристы.

При этом организованная группа беженцев в регион пока не прибыла. Власти Пермского края сообщают о готовности разместить у себя 700 человек (ранее сообщалось о 500). Дополнительно может быть развернуто еще 750 мест для приема людей. Пункты временного пребывания сейчас развернуты в Перми, Пермском районе и Березниках.

По поручению из федерального центра региону надо подготовить "пункты временного пребывания для длительного пребывания". Они будут организованы в восьми муниципалитетах.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении военной спецоперации Украине. Решение о ее проведении было принято после призыва о помощи жителей Донецкой и Луганской республики, которые ранее были признаны Россией независимыми. Минобороны РФ утверждает, что украинские войска используют мирных жителей, которые пытались эвакуироваться с Украины, в качестве живых щитов.