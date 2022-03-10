10 Марта 2022
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Экономика Челябинская область
Константин Струков, Березняковская золотоизвлекательная фабрика, (2017) | Фото: ООО УК ЮГК

"Южуралзолото" продает 29,18% акцией Petropavlovsk

Группа компаний "Южуралзолото" продает 29,18% доли в капитале Petropavlovsk PLC группе компаний "Регион".

В пресс-службе компании Накануне.RU сообщили, что сделка будет закрыта после получения необходимых регуляторных и корпоративных одобрений. Средства, полученные от продажи акций, направят на уменьшение долговой нагрузки "Южуралзолота" и финансирование собственных проектов.

Как отметил президент "ЮГК", депутат ЗСО Константин Струков, решение о продажи пакета акций было принято из-за действий корпоративного управления, которые стали причинами падения производственных результатов.

Petropavlovsk PLC входит в первую пятерку российских компаний по объемам производства золота.

Теги: акции, Южуралзолото,



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