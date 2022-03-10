В Госдуме предложили называть западные страны "врагами"

Депутат Госдумы Владимир Шаманов предложил называть западные страны "врагами". Его инициативу встретили одобрительно.

"Мы всегда выступаем за мир, за диалог. Но сейчас мы приходим к пониманию о том, что это нам не партнеры", - заявил спикер палаты Вячеслав Володин.

Он анонсировал рассмотрение в пятницу, 11 марта, законопроектов, связанных с национализацией активов иностранных компаний, уходящих из РФ.

Кроме того, Володин заявил, что ВС РФ сейчас "воюют": "Мы поддерживаем наших ребят, которые сейчас воюют за безопасность наших граждан".

Напомним, Роскомнадзор запретил российским СМИ именовать "военную спецоперацию РФ на Украине" иначе.