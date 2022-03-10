10 Марта 2022
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Александр Бастрыкин в Кемерово (2018) | Фото: СКР России

Бастрыкин вновь остался недоволен работой свердловских следователей

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин вновь остался недоволен работой следователей из Свердловской области.
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9 марта Бастрыкин провел прием граждан в режиме видеоконференц-связи. Как сообщили Накануне.RU в СК России, среди прочих к главе ведомства обратились две женщины из Свердловской области – мать и сестра мужчины, погибшего в марте 2020 года в результате травмы на производстве. Заявительницы считают, что дело, возбужденное по статье УК РФ "Нарушение правил техники безопасности и иных правил охраны труда", расследуется ненадлежащим образом. Они потребовали установить сотрудников предприятия, которые не обеспечили выдачу погибшему средств индивидуальной защиты. Кроме этого, женщины рассказали Бастрыкину, что старший следователь следственного отдела по Первоуральску необоснованно вынесла решение о прекращении уголовного дела, которое позже было отменено.

Глава СК России поручил руководителю СУ СКР по Свердловской области Михаилу Богинскому представить доклад о ходе расследования. Также Александр Бастрыкин отметил недостаточный объем проведенных следственных действий со стороны подчиненных. В связи с этим была назначена служебная проверка, а ход расследования данного дела поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

Напомним, это не первый случай, когда председатель СКР подвергает критике свердловских следователей. Так, в 2020 году он выражал недовольство их работой по уголовному делу 18-летней давности. А в 2021 году на совещании по работе региональных управлений по сообщениям о преступлениях было отмечено, что на Среднем Урале в этом плане есть существенные пробелы.

Теги: Бастрыкин, СК, Первоуральск



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