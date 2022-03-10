Россия выходит из Совета Европы - МИД РФ

Россия выходит из Совета Европы. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

Отмечается, что недружественные России государства ЕС и НАТО, злоупотребляя своим абсолютным большинством в Комитете министров Совета Европы, продолжают линию на его разрушение.

"Ход событий становится необратимым. Россия не намерена мириться с этими подрывными действиями, осуществляемыми коллективным Западом в русле насаждения "порядка, основанного на правилах" на замену попираемого США и их сателлитами международного права. Россия не будет участвовать в превращении натовцами и послушно следующим за ними ЕС старейшей европейской организации в очередную площадку для заклинаний о западном превосходстве и самолюбования. Пусть наслаждаются общением друг с другом, без России", - говорится в заявлении.

Напомним, после начала спецоперации на Украине Совет Европы приостановил членство России в двух органах - в Комитете министров Совета Европы и в Парламентской ассамблее Совета Европы. А члены Бюро Венецианской комиссии, совещательного органа Совета Европы по вопросам конституционного права, инициировали прекращение права России на представительство в комиссии. На 14-15 марта назначено внеочередное пленарное заседание ПАСЕ для осуждения действий России.

Историк Андрей Фурсов считает, что России самой надо выходить из западных организаций, не дожидаясь исключения.

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил, что должны произойти денонсация Устава СЕ и Европейской конвенции по правам человека. А прекращение членства наступит в конце текущего финансового года.

Сенатор Алексей Пушков написал, что Finita la comedia (комедия завершена):

"Исторический цикл, начавшийся 30 лет тому назад и установивший постсоветский европорядок, завершился. Наступил новый цикл политического и экономического переформатирования Европы".