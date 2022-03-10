В России могут ввести штрафы за "неприземление" иностранных IT-гигантов

В России могут ввести штрафы за "неприземление" иностранных IT-гигантов.

"Внесли сегодня в Госдуму поправки в КоАП, устанавливающие крупные штрафы за "неприземление" иностранных IT-гигантов, включая "оборотные". Готовили инициативу ещё раньше, но сегодня она стала особенно актуальной", - написал в своём Telegram депутат Госдумы, председатель комитета по информполитике и связи Александр Хинштейн.

Ранее стало известно, что будет с активами уходящих из России компаний.

"Активы иностранных компаний, уходящих из России, могут быть заблокированы", - сказал глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.