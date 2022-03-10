10 Марта 2022
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Происшествия Челябинская область
Суд, молоток, правосудие (2021) | Фото: Накануне.RU

В Челябинске назначена дата заседания по делу экс-начальника управления архитектуры города

Центральный районный суд Челябинска назначил на 25 марта первое заседание по уголовному делу экс-начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Сергея Репринцева, обвиняемого в превышении должностных полномочий, передает корреспондент Накануне.RU.

По версии следствия, в 2019 году обвиняемый завизировал проект разрешения на ввод в эксплуатацию объекта ТРК по улице Ворошилова. При этом он не проверил документы и не осмотрел сам объект. В дальнейшем представители коммерческой организации зарегистрировали права собственности на объект и обратились в минимущества с целью хищения земельного участка на улице Ворошилова с кадастровой стоимостью свыше 19 млн рублей. Их действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов.

Сергей Репринцив был назначен исполняющим обязанности начальника управления архитектуры и градостроительства Челябинска в апреле 2017 года. В январе 2020 года чиновник ушел в отставку.

Теги: Сергей Репринцев, уголовное дело, суд,



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