Основные мировые производители инсулина подтвердили продолжение своей работы в РФ

Основные мировые производители инсулина письменно подтвердили продолжение своей работы на российском рынке и продолжение поставок в РФ, сообщили Накануне.RU в Минздраве РФ.

По данным мониторинга Росздравнадзора, запасы наиболее популярных препаратов инсулина импортного производства, таких как "Новорапид", "Фиасп", "Хумалог" на российских складах производителей и дистрибуторов, в аптечных сетях на сегодняшний день практически соответствуют общему объему их поставок в нашу страну в 2021 г. При этом основные мировые производители инсулинов письменно подтвердили продолжение своей работы на российском рынке и продолжение поставок.

Производство и ввод в гражданский оборот российских инсулинов также идет по плану. В этой связи лекарственное обеспечение пациентов с сахарным диабетом I типа не вызывает тревоги. При этом все пациенты, нуждающиеся в инсулине, могут получать препараты бесплатно по рецепту врача. Вопросы лекарственного обеспечения являются приоритетными и находятся на постоянном контроле Минздрава России и Росздравнадзора.

Ранее в Минздраве сообщили об "отдельных сигналах" о задержках поставок лекарств. По данным ведомства, это связано с логистическими проблемами, а не с отказами заводов, сообщил замминистра здравоохранения Виктор Фисенко.

"У нас есть отдельные сигналы о задержках поставок, но это не отказ завода, это из-за транспортных и логистических проблем может быть увеличено время и стоимость доставки", - заявил 4 марта на заседании комитета Совфеда по социальной политике.