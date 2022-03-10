Посол Украины в Германии назвал ужасным разговор Зеленского с Шольцем

Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил агентству DPA, что последний телефонный разговор канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента Украины Владимира Зеленского был ужасным. Зеленский хотел заручиться поддержкой Шольца по вступлению Украины в ЕС. Но Германия фактически блокирует вступление Украины в ЕС.

Как сказал Мельник, Киев не требует получить членство завтра, но хочет, чтобы это произошло в ускоренном порядке в течение нескольких лет. Также он потребовал о Берлина прекратить импорт энергоносителей из России, назвав это "морально неприемлемым".

Сегодня в Версале открывается двухдневный неформальный саммит глав государств и правительств ЕС. Он будет посвящен ситуации на Украине и вопросу членства Украины в ЕС. В конце февраля Зеленский в экстренном порядке подписал заявку на вступление.

Как пишет Euractiv со ссылкой на проект декларации саммита, лидеры ЕС пообещают поддержку Украине, но вряд ли предложат ускоренное членство в ЕС. Там говорится, что Украина принадлежит к европейской семье, но о предоставлении Украине статуса кандидата речь не идет. Ряд стран Восточной Европы хотели бы ускоренно принять Украину, но Западная Европа против.