10 Марта 2022
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Политика В бывшем СССР За рубежом Украина
Олаф Шольц (2022) | Фото: Christoph Soeder / Pool via REUTERS

Посол Украины в Германии назвал ужасным разговор Зеленского с Шольцем

Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил агентству DPA, что последний телефонный разговор канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента Украины Владимира Зеленского был ужасным. Зеленский хотел заручиться поддержкой Шольца по вступлению Украины в ЕС. Но Германия фактически блокирует вступление Украины в ЕС.

Как сказал Мельник, Киев не требует получить членство завтра, но хочет, чтобы это произошло в ускоренном порядке в течение нескольких лет. Также он потребовал о Берлина прекратить импорт энергоносителей из России, назвав это "морально неприемлемым".

Сегодня в Версале открывается двухдневный неформальный саммит глав государств и правительств ЕС. Он будет посвящен ситуации на Украине и вопросу членства Украины в ЕС. В конце февраля Зеленский в экстренном порядке подписал заявку на вступление.

Как пишет Euractiv со ссылкой на проект декларации саммита, лидеры ЕС пообещают поддержку Украине, но вряд ли предложат ускоренное членство в ЕС. Там говорится, что Украина принадлежит к европейской семье, но о предоставлении Украине статуса кандидата речь не идет. Ряд стран Восточной Европы хотели бы ускоренно принять Украину, но Западная Европа против.

Теги: владимир зеленский, олаф шольц, украина, ЕС



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