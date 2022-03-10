"Уральские авиалинии" смогут работать в штатном режиме еще два месяца

Руководство авиакомпании "Уральские авиалинии" заключило, что при введенных санкциях смогут осуществлять полеты без остановки флота и разборки самолетов только два месяца. Об этом заявил технический директор компании Игорь Поддубный на форуме MRO Russia and CIS 2022, передает РБК.

При этом он добавил, что картина происходящего не является "совсем черной". Так, на данный момент, согласно анализу мирового рынка, поставка необходимых запчастей и материалов все еще может осуществляться в обход санкций

Поддубный также добавил, что 24 февраля "Уральские авиалинии" подверглись хакерской атаке, из-за чего информационные системы были взломаны, а сотрудником на протяжении пяти дней пришлось работать с бумажными носителями.

Напомним, что в распоряжении компании на условиях лизинга находится 54 авиалайнера Airbus, однако в начале этого месяца техническое обслуживание лайнеров российских авиакомпаний было прекращено.