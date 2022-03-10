ЧОП "Арсенал-Регион", который охранял ПГНИУ во время стрельбы, добился снижения суммы штрафа

Арбитражный суд Прикамья вынес решение по спору между ЧОП "Арсенал-Регион", охранявшим ПГНИУ во время стрельбы, и управлением Росгвардии. Как сообщает "Ъ", суд снизил сумму штрафа компании с 300 тыс. руб до 150 тыс. руб.

Организация пыталась оспорить постановление о назначении административного наказания по ч. 1 ст. 20.8 КоАП за нарушение правил хранения и учета оружия и боеприпасов.

Нарушения в "Арсенал-Регион" были выявлены во время проверки, которая была проведена после того, как 20 сентября студент юридического факультета Тимур Бекмансуров, находясь на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета, открыл стрельбу по окружающим. Шесть человек погибли, 23 получили ранения, 14 - травмы.

Решением надзорного органа "Арсенал-Регион" был оштрафован на 300 тыс. руб., что является минимальной санкцией за совершение такого административного правонарушения.

ЧОП с этим постановлением не согласилось и попыталось обжаловать его в суде. В итоге суд счел недоказанным состав правонарушения по ряду эпизодов, но установил, что проверка была проведена на законных основаниях, а ряд нарушений имел место. Штраф "Арсенал-Регион" был снижен до 150 тыс. руб