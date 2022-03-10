Внезапно: в ФАС признали, что цены на продукты растут из-за удорожания производства, а не из-за спекулянтов

Госдума сегодня вызвала "на ковер" главу Федеральной антимонопольной службы Максима Шаскольского. Накануне в "Единой России" грозили введением госрегулирования цен на продукты, чтобы спекулянты не наживались. Также "единороссы" выражали удивление: почему растет стоимость отечественных продуктов, их же не импортируют!

Но в своем выступлении Шаскольский, вероятно, раскрыл глаза "экономистам" из Госдумы на "секреты" предпринимательства и производства. Оказывается, "в себестоимости производства с/х продукции есть и импортная составляющая". В 2022 году выяснилось, что рост себестоимости зависит не только от российской земли, в которую сеют, но и от стоимости ГСМ, повышения логистических расходов, стоимости упаковки и т.д.

"В себестоимости отражены и цены на импортные: средства защиты растений, семена, сельхозтехнику, племенное поголовье, ветеринарные препараты и т.д. Поэтому изменение курса рубля приводит к определенному удорожанию продукции", - отметил глава ФАС.

Ранее уже приводились оценки о том, что с 2010 по 2019 год импорт техники для сельхозпроизводства в РФ вырос вдвое, с 26,6% до 50,8% в общем объеме. Такие подсчеты сделал руководитель отдела НИИ экономики сельского хозяйства Андрей Колесников.