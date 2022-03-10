10 Марта 2022
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Общество В России
Vkontakte (2021) | Фото: Накануне.RU

"ВКонтакте" запустила программу поддержки монетизации для блогеров

Соцсеть "ВКонтакте" объявила о крупнейшей в истории компании программе поддержки блогеров. Авторы получат 100% дохода от инструментов монетизации. Таким образом решено поддержать профессиональных авторов.

Программа начнёт свою работу в ближайшее время и будет действовать в течение месяца (до 10 апреля). За этот период авторы смогут заработать около 600 млн руб. с помощью партнёрской программы, Маркет-платформы, Монетизации видео и VK Donut.

"Мы видим активный рост аудитории, переход блогеров и большой всплеск активности авторов "ВКонтакте". Мы считаем необходимым максимально поддержать всех, кто создаёт контент на нашей платформе. "ВКонтакте" большое количество инструментов для создания, продвижения и монетизации контента – наша программа поддержки поможет авторам качественного профессионального контента ещё активнее взаимодействовать с аудиторией и делиться информацией. Мы продолжим поддерживать авторов", - сказала руководитель CEO-направления соцсети Марина Краснова.

Напомним, ранее YouTube полностью остановил монетизацию для российских пользователей, включая подписку "Premium", "Music Premium", спонсорство, суперчат, суперстикеры и "мерч". Авторы роликов из России получили соответствующее уведомление.

Теги: Вконтакте, поддержка, блогеры



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