"ВКонтакте" запустила программу поддержки монетизации для блогеров

Соцсеть "ВКонтакте" объявила о крупнейшей в истории компании программе поддержки блогеров. Авторы получат 100% дохода от инструментов монетизации. Таким образом решено поддержать профессиональных авторов.

Программа начнёт свою работу в ближайшее время и будет действовать в течение месяца (до 10 апреля). За этот период авторы смогут заработать около 600 млн руб. с помощью партнёрской программы, Маркет-платформы, Монетизации видео и VK Donut.

"Мы видим активный рост аудитории, переход блогеров и большой всплеск активности авторов "ВКонтакте". Мы считаем необходимым максимально поддержать всех, кто создаёт контент на нашей платформе. "ВКонтакте" большое количество инструментов для создания, продвижения и монетизации контента – наша программа поддержки поможет авторам качественного профессионального контента ещё активнее взаимодействовать с аудиторией и делиться информацией. Мы продолжим поддерживать авторов", - сказала руководитель CEO-направления соцсети Марина Краснова.

Напомним, ранее YouTube полностью остановил монетизацию для российских пользователей, включая подписку "Premium", "Music Premium", спонсорство, суперчат, суперстикеры и "мерч". Авторы роликов из России получили соответствующее уведомление.