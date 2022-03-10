Red Wings запускают рейсы в Ереван из Екатеринбурга и Челябинска

Авиакомпания Red Wings впервые запускает рейсы в Армению из аэропортов Екатеринбурга и Челябинска. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании, полеты осуществляются в рамках имеющихся международных назначений и по разрешениям авиационных властей России и Армении.

Продажи билетов на осенне-зимний период уже стартовали - приобрести их можно на сайте авиакомпании и у агентов. Перевозить пассажиров из "Кольцово" и "Баландино" будут современные российские лайнеры SSJ100 вместимостью 100 кресел.



На данный момент запланировано следующее расписание: из Екатеринбурга полеты будут осуществляться 2-3 раза в неделю, из Челябинска - 1-2 раза в неделю. При этом в авиакомпании заверили, что при высоком спросе и разрешении авиационных властей, Red Wings готова ввести дополнительные рейсы из городов Урала в столицу Армении.