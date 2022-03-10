Количество уничтоженных объектов военной инфраструктуры Украины выросло до 2 911

В Минобороны рассказали о ходе военной операции на Украине.

Группировка войск ДНР, продолжая наступательные действия, взяла под контроль населенные пункты Ближнее и Тавла. Продвижение составило 4 км. Продолжилась операция по освобождения города Мариуполя от националистов, сказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Подразделения народной милиции ДНР на востоке города взяли под контроль кварталы "Азовский", "Найденовка", "Ляпино", "Виноградарь" и вышли к заводу "Азовсталь". В западной части города освобожден микрорайон "Западный". Продолжается нанесение ударов по объектам украинской военной инфраструктуры.

Всего за время операции уничтожено 2 тыс. 911 объектов военной инфраструктуры Украины. Среди них – 97 самолётов, 107 беспилотных летательных аппаратов, 141 зенитный ракетный комплекс ПВО, 86 радиолокационных постов, 986 танков и других боевых бронированных машин, 107 реактивных систем залпового огня, 368 орудий полевой артиллерии и минометов, 749 единиц специальной военной автомобильной техники.

Минобороны России продолжает работу по анализу переданных сотрудниками украинских биолабораторий документов о секретной военно-биологической деятельности США на территории Украины. Российскими специалистами войск радиационной, химической и биологической защиты изучены документы о передаче по указанию представителей США взятых на Украине человеческих биоматериалов в иностранные государства.