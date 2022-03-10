10 Марта 2022
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Политика В России
Заседание Совета ТПП РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России (2021) | Фото: me-forum.ru

Миронов предложил амнистировать сидящих за тяжкие экономические преступления: "Их смекалка и талант пригодятся"

В Госдуме продолжают обсуждать новые политические и экономические реалии. Сегодня фракции начали выдвигать предложения. Так, глава КПРФ Геннадий Зюганов выступил против ключевой ставки в 20%.

"Партия власти не понимает, в какой ситуации мы находимся, и не способствует солидаризации общества, - заявил лидер КПРФ. - Если вы будете людей этими 20-ю процентами душить (речь о ключевой ставке в 20% - прим. ред.), вас просто сметут в стране".

Станислав Наумов из ЛДПР предложил государству "у коммерческих региональных банков выкупить кредиты, которые набрали субъекты МСП".

Радикальные меры предложил лидер "Справедливой России – За правду" Сергей Миронов: "Нужно амнистировать тех предпринимателей, которые совершили тяжкие преступления в экономической сфере. Сейчас их смекалка и талант пригодятся". Также он предложил "заморозить маркировку товаров, отменить систему "Платон", обнулять налоговые ставки".

Алексей Нечаев предостерег правительство от введения госрегулирования цен на товары: "Ни к чему, кроме дефицита, это не приведет, мы это уже проходили" (отметим, что это предложение ранее озвучивала "Единая Россия").

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил профильным комитетам рассмотреть конкретные предложения, прозвучавшие во время выступлений депутатов.

Теги: сергей миронов, амнистия, экономические преступления



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