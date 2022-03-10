В Новосибирской области по поручению губернатора минтранс ужесточает контроль за качеством дорожного строительства - за 2021 год начислено более 100 млн штрафов

Министерство транспорта Новосибирской области, выполняя поручение губернатора Андрея Травникова, ужесточает контроль за соблюдением правил применения технологий дорожного строительства, сроков и качества выполнения работ. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области, специалисты регионального минтранса подвели итоги штрафных санкций за прошлый год – подрядным организациям начислено 104 млн рублей пени и штрафов. Это почти на 25% в сопоставимых ценах больше 2020 года.

Отметим, что еще в прошлом году губернатор Андрей Травников потребовал ужесточить контроль за соблюдением правил применения технологий дорожного строительства.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский сообщил, что подведомственное учреждение министерства – ГКУ НСО ТУАД работает с каждым подрядчиком индивидуально, контролирует выполнение работ и соблюдение сроков. В 2021 году им начислено штрафных санкций – 104 млн рублей. Основные их причины – нарушение сроков и качества работ.

«Взыскано с подрядчиков уже 91,2 млн рублей. Остальные штрафы подрядные организации оспаривают в судах. Удержанные средства перераспределяются в доход дорожного фонда, а затем направляются на объекты, которые не вошли в программу ремонта», – пояснил Анатолий Костылевский.

При этом, более 47 млн рублей начислено подрядным организациям, занятым в ремонте и капитальном ремонте дорог; почти 21 млн рублей – осуществляющим строительство и реконструкцию объектов; более 26 млн рублей – содержание и 10 млн рублей – прочие виды работ (проектные организации и организации, реализующие мероприятия в сфере безопасности дорожного движения).

Штрафы начислены компании ООО «СИБКОМ», ООО «КМС-Строймонтаж», ООО «СК Монолит», ООО «СоюзДорСтрой», ООО «СК Магистраль», ООО «СтройСити», ООО «Новострой», ОАО «Новосибирскагропромдорстрой», АО «Новосибирскавтодор».