10 Марта 2022
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Общество Свердловская область
Почта России (2017) | Фото: b1.m24.ru

Почта России начнет трудоустраивать беженцев в Свердловской области

В Свердловской области Почта России запустила для беженцев из ДНР и ЛНР программу трудоустройства. В ее рамках приезжие могут стать операторами связи, почтальонами, а также устроиться на другие должности, для чего им потребуется только удостоверение беженца.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Почты России, данная программа уже действует во всех регионах страны. Трудоустройство осуществляется как по срочному, так и бессрочному трудовому договору на любую из имеющихся в субъекте РФ должность. Более того, при необходимости рассматривается и вариант частичной занятости.

Сделать первый шаг просто: достаточно узнать об открытых вакансиях в своем регионе, найти в списке интересующую позицию и нажать "откликнуться". После этого необходимо указать свои контактные данные, по которым специалист по подбору персонала и сможет связаться с кандидатом.

Узнать о вакансия также можно и через единый контактный центр Почты 8-800-200-28-84 или центрах занятости региона своего пребывания.

Теги: Почта России, беженцы, трудоустройство



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