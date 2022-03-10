Почта России начнет трудоустраивать беженцев в Свердловской области

В Свердловской области Почта России запустила для беженцев из ДНР и ЛНР программу трудоустройства. В ее рамках приезжие могут стать операторами связи, почтальонами, а также устроиться на другие должности, для чего им потребуется только удостоверение беженца.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Почты России, данная программа уже действует во всех регионах страны. Трудоустройство осуществляется как по срочному, так и бессрочному трудовому договору на любую из имеющихся в субъекте РФ должность. Более того, при необходимости рассматривается и вариант частичной занятости.

Сделать первый шаг просто: достаточно узнать об открытых вакансиях в своем регионе, найти в списке интересующую позицию и нажать "откликнуться". После этого необходимо указать свои контактные данные, по которым специалист по подбору персонала и сможет связаться с кандидатом.

Узнать о вакансия также можно и через единый контактный центр Почты 8-800-200-28-84 или центрах занятости региона своего пребывания.