В Челябинской области сотрудники УФСБ изъяли у наркоторговцев 9 кг наркотиков

В Челябинской области сотрудники УФСБ пресекли канал сбыта синтетических наркотиков. Задержаны четверо жителей региона.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального УФСБ, задержанные причастны к организации деятельности интернет-магазина по незаконному сбыту наркотических средств в особо крупном размере. Наркотики распространяли через закладки. Изъято около 9 кг наркотиков.

Возбуждено уголовное дело по факту покушения на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Мужчины заключены под стражу. Ранее они уже были судимы за сбыт наркотиков.