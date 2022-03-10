10 Марта 2022
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Общество Свердловская область
Автопробег в Екатеринбурге в поддержку действий Вооруженных Сил РФ на территории Украины (2022) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге проходит автопробег в поддержку операции ВС РФ на Украине

В Екатеринбурге стартовал автопробег в поддержку действий Вооруженных Сил РФ по демилитаризации и денацификации территории Украины, а также защите русского населения ДНР и ЛНР. Акцию организовали региональные отделения общероссийских организаций "Офицеры России" и "Сильная Россия".

"Это наша обязанность - оказать поддержу тем, кто сейчас выполняет свой воинский долг", - рассказал корреспонденту Накануне.RU Станислав, представитель организации "Офицеры России".

В акции участвуют около 150 человек.

в поддержку действий Вооруженных Сил Российской Федерации(2022)|Фото: Накануне.RU

в поддержку действий Вооруженных Сил Российской Федерации(2022)|Фото: Накануне.RU

в поддержку действий Вооруженных Сил Российской Федерации(2022)|Фото: Накануне.RU

в поддержку действий Вооруженных Сил Российской Федерации(2022)|Фото: Накануне.RUавтопробег в поддержку действий Вооруженных Сил Российской Федерации(2022)|Фото: Накануне.RU

автопробег в поддержку действий Вооруженных Сил Российской Федерации(2022)|Фото: Накануне.RU

Теги: автопробег, операция на Украине



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