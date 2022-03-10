УАТ: Вариант вывоза туристов из-за границы бортами МЧС пока не рассматривается

В России прорабатывают различные варианты, как вывозить из-за границы застрявших там отечественных туристов.

Напомним, недавно стало известно, что около 4 тысяч туристов из РФ не могут покинуть Таиланд из-за того, что российские самолеты больше не летают за рубеж. С 8 марта действует рекомендация Росавиации для авиакомпаний, предполагающая отказ от зарубежных рейсов на лизинговых самолетах. Из-за этого целый ряд авиакомпаний объявил о прекращении полетов за границу.

Как сообщил президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев, буквально вчера он обсуждал тему вывоза туристов, как уральских, так и российских в целом, с руководством Российского союза туриндустрии, представителями Ростуризма и главой объединения "Турпомощь".

"Основной вариант – это когда туркомпании должны обеспечить альтернативные вылеты. Вариант вывоза бортами МЧС пока не рассматривается. В основном туристам предполагается либо самостоятельно отбыть регулярными авиалиниями, либо туроператор, который их отправил – если это у него не единичные туристы, а их много – должен обеспечить их возвращение на Родину. Посредством тех возможностей и инструментов, которыми он располагает", - рассказал Накануне.RU Михаил Мальцев.

По его словам, точных сведений о том, сколько уральцев сейчас застряли за границей, на данный момент нет.

"Ряд туристов путешествовал через московский авиаузел. Более того, я не уверен, что сейчас есть точная цифра, сколько всего застряли российских туристов. Те цифры, которые называют – они умозрительные, и, думаю, не совсем точные: туристов может быть как больше, так и меньше. Цифры, которые называют – они очень разные и не всегда просчитаны. С чартерами в Таиланд проще – там подавляющее большинство туристов организованные", - отметил глава УАТ.

Также он дал совет, что делать тем, кто все же собрался в другие страны в нынешних условиях – когда международные Visa и Mastercard прекратили обслуживание российских карт с 10 марта. Это значит, что уже выпущенные российскими банками карты этих платежных систем продолжат работать внутри РФ, однако ими нельзя будет расплачиваться за границей.

"Уже сейчас ряд банков Турции принимает карты "Мир". Турция готовится к сезону, думаю, количество таких банков будет возрастать. А если взять другие страны, то ничего более, как брать с собой наличные деньги, не приходит в голову. На первом этапе это наиболее простой и понятный выход из ситуации. Наверняка в ближайшее время будут продуманы и сделаны иные механизмы", - заключил Михаил Мальцев.

Напомним, ранее в Свердловской области были открыты сразу две "горячие линии" по возвращению туристов из-за рубежа.