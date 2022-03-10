В деле о коррупции, возбужденном в отношении экс-главы дептранспорта ЯНАО, выявили новый эпизод

В уголовном деле о коррупции, возбужденном в отношении экс-главы дептранспорта ЯНАО Максима Першикова, выявили новый эпизод, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

Новое преступление, выявленное в ходе расследования уголовного дела, квалифицируется по ч. 6 ст.290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

"По данным следствия, в феврале 2018 года директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа получил от своих знакомых – фактических руководителей коммерческой организации взятку в размере 21,9 млн рублей. За эту сумму директор департамента обеспечил заключение коммерческой организацией с ГКУ "Дорожная дирекция ЯНАО" государственных контрактов и дополнительных соглашений к ним на выполнение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог, беспрепятственное их исполнение и проведение оплат по ним, а также непринятие мер ответственности в отношении общества с ограниченной ответственностью, допустившего нарушение условий контракта", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее экс-директору департамента транспорта и дорожного хозяйства Максиму Першикову (потерял пост в сентябре 2020 г.) вменили получение крупной взятки. Взяткодателями во всех случаях выступали его знакомые - руководители коммерческой организации. По версии следствия, в период с 2016 по февраль 2018 года, когда обвиняемый получил от взяткодателей несколько взяток в общей сумме 21,5 млн рублей. В 2019 и 2020 годах, обвиняемый, будучи уже в должности директора департамента, получил две взятки в общей сумме 4,5 млн рублей.