В деле о коррупции, возбужденном в отношении экс-главы дептранспорта ЯНАО, выявили новый эпизод

10 Марта 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Минобороны РФ: "Украина готовила наступление"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО
деньги, взятка (2018) | Фото: СУ СКР по городу Севастополь

В деле о коррупции, возбужденном в отношении экс-главы дептранспорта ЯНАО, выявили новый эпизод

В уголовном деле о коррупции, возбужденном в отношении экс-главы дептранспорта ЯНАО Максима Першикова, выявили новый эпизод, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

Новое преступление, выявленное в ходе расследования уголовного дела, квалифицируется по ч. 6 ст.290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

"По данным следствия, в феврале 2018 года директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа получил от своих знакомых – фактических руководителей коммерческой организации взятку в размере 21,9 млн рублей. За эту сумму директор департамента обеспечил заключение коммерческой организацией с ГКУ "Дорожная дирекция ЯНАО" государственных контрактов и дополнительных соглашений к ним на выполнение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог, беспрепятственное их исполнение и проведение оплат по ним, а также непринятие мер ответственности в отношении общества с ограниченной ответственностью, допустившего нарушение условий контракта", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее экс-директору департамента транспорта и дорожного хозяйства Максиму Першикову (потерял пост в сентябре 2020 г.) вменили получение крупной взятки. Взяткодателями во всех случаях выступали его знакомые - руководители коммерческой организации. По версии следствия, в период с 2016 по февраль 2018 года, когда обвиняемый получил от взяткодателей несколько взяток в общей сумме 21,5 млн рублей. В 2019 и 2020 годах, обвиняемый, будучи уже в должности директора департамента, получил две взятки в общей сумме 4,5 млн рублей.

Теги: взятка, уголовное дело, дептранспорта янао, Максим Першиков



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 13.01.2022 08:05 Мск На Ямале главе филиала ГКУ вменили получение взятки в 1,3 миллиона
Ранее 26.08.2021 15:00 Мск На Ямале по обвинению в получении взятки арестован экс-глава дептранса


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети