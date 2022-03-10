10 Марта 2022
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Владимир Зеленский (2022) | Фото: t.me/Novoeizdanie / telegram-канал &quot;Новое Издание&quot;

Зеленский потребовал встречи с Путиным для прекращения конфликта

Владимир Зеленский заявил, что военный конфликт можно закончить только после прямых переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом он заявил в интервью Bild.

На прошлой неделе Зеленский сказал, что готов встретиться с Путиным в Турции. Вчера Киев официально обратился к канцлеру Германии Олафу Шольцу, чтобы тот помог организовать встречу с президентом России, сообщил замглавы офиса Зеленского Игорь Жовква. Он назвал их "единственными серьезными переговорами, которые могут быть проведены с русскими". Видимо, переговоры делегаций в Белоруссии киевский режим серьезными не считает.

Многие эксперты считают, что Зеленский в угоду западным кураторам пытается максимально затянуть конфликт, чтобы вызвать как можно больше разрушений и жертв, поэтому выдвигает свои условия.

Теги: Владимир Зеленский, Владимир Путин



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