Госдума не стала снимать с рассмотрения законопроект о ДЭГ, "распухший" в 25 раз

Госдума не согласилась снять с рассмотрения во втором чтении законопроект о повсеместном введении дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

Депутат Николай Осадчий (КПРФ) заявил в начале пленарного заседания: "Предлагаю снять с рассмотрения во втором чтении законопроект. Изначально в нем было 6,5 страниц текста и речь шла только о ДЭГ. Сейчас, во втором чтении законопроект на 162 страницы и изменения вносятся в семь федеральных законов. Резко изменена концепция законопроекта, возможности внести в него поправки не было".

Первый зампред комитета ГД по госстроительству и законодательству Ирина Панькина ("Единая Россия") заявила: "Все изменения [в документе] так или иначе касаются той темы, которая затронута в законопроекте".

В итоге Госдума отказалась снимать с рассмотрения законопроект 290 голосами (за снятие голосовал 81 депутат).