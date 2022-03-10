Депутат Рады заявил о возможной причастности начальника контрразведки Украины к убийству Захарченко

Депутат Верховной Рады Украины Илья Кива сделал в своём Telegram-канале несколько громких заявлений.

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По его словам, начальник контрразведки Украины якобы причастен к убийству экс-главы ДНР Александра Захарченко. Кроме того, он же якобы планировал убийство Виктора Медведчука.

Напомним, Захарченко погиб 31 августа 2018 г. в результате теракта в центре Донецка. В сентябре того же года в ДНР был задержан подозреваемый, который является сотрудником СБУ. Он дал показания.

По его словам, группе, которая готовила теракт в центре Донецка, передали "совершенно новое" устройство. Задержанный уверен, что оно было передано на Украину американскими спецслужбами. По его оценкам, оно стоит более $10 тысяч. Преемник Захарченко на посту главы ДНР Денис Пушилин ранее заявил, что к организации убийства причастны западные спецслужбы.