10 Марта 2022
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Иерусалим, Израиль, флаг Израиля (2017) | Фото: arab.com.ua

Парламент Израиля отказал Зеленскому в видеообращении по поводу России

Спикер парламента Израиля отказал Владимиру Зеленскому в созыве специального заседания для видеообращения по поводу специальной военной операции России, которое тот хотел сделать. Вместо этого Зеленскому предложили сделать телефонный звонок, сообщает Axios со ссылкой на трех израильских чиновников.

Отмечается, что Зеленский является одним из немногих еврейских мировых лидеров за пределами Израиля и пытается заручиться поддержкой евреев и других стран. Посольство Украины в Израиле представило официальный запрос спикеру Кнессета Микки Леви. Тот проконсультировался с МИД Израиля и после этого предложил сделать частный телефонный звонок, но украинцы были сильно разочарованы таким ответом и отказались.

Позже Леви опубликовал заявление, что он не может созвать специальную сессию Кнессета, потому что на следующей неделе в зале пленарных заседаний будет ремонт.

Интересно, что 5 марта премьер-министр Израиля Нафтали Беннет был с визитом в Москве. На Западе считают, что визит был чуть ли не тайным и обсуждалось что-то очень важное, так как глава еврейского государства прилетел на самолете "Моссада", причем в субботу. Украинские телеграм-каналы пишут, что консультации между Россией и Украиной идут через еврейские элиты Днепропетровска.

Теги: израиль, россия, владимир зеленский



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