Toyota передумала уходить из России

Противоречивые данные поступают о планах концерна Toyota относительно работы в России. Ранее российские СМИ сообщили о планах компании остановить поставки в РФ и работу завода в Санкт-Петербурге (хотя это связывалось не напрямую с санкциями, а с проблемами с поставками комплектующих). Но теперь ТАСС сообщает, что Toyota не собирается уходить из России и останавливать производство.

На петербургском заводе компании собираются автомобили Toyota Camry и Toyota RAV4, инвестиции в проект на июль 2021 года составляли 38 млрд руб.

Ранее сообщалось, что около 60 компаний, которые отказались осуществлять свою деятельность на территории России, попали в перечень организаций, чье имущество может быть национализировано. В их числе была и Toyota, а также: Volkswagen, H&M, Apple, McDonald's, IKEA, Microsoft, IBM, Shell, Porsche и другие.